Bernard Drainville a reçu l'appui de trois ministres clés (Simon Jolin-Barrette, Sonia Bélanger, Jonatan Julien), lundi, dans la course à la chefferie de la CAQ.
Christine Fréchette revendique toutefois 40 appuis, dont de nombreux ministres.
Écoutez Nathalie Normandeau commenter la course à la chefferie de la CAQ et d'autres sujets au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les camps de Christine Fréchette et de Bernard Drainville cherchent à convaincre les 20 500 militants indécis avant l'annonce du résultat, le dimanche 12 avril, à 16 h;
- On discute des enjeux de coulisses, notamment autour de Lionel Carmant et des postes ministériels;
- Pour sa part, Gabriel Nadeau-Dubois publie un livre blanc, Ceux qu'on échappe, sur la ségrégation scolaire et la réussite des garçons au Québec.