Bernard Drainville a reçu l'appui de trois ministres clés (Simon Jolin-Barrette, Sonia Bélanger, Jonatan Julien), lundi, dans la course à la chefferie de la CAQ.

Christine Fréchette revendique toutefois 40 appuis, dont de nombreux ministres.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter la course à la chefferie de la CAQ et d'autres sujets au micro de Philippe Cantin.

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