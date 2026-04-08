Livre blanc sur l'éducation à trois vitesses

À l’approche de son départ de la vie politique, le député Gabriel Nadeau-Dubois, connu pour faire de l’éducation sa priorité, a dévoilé jeudi le livre blanc Ceux qu’on échappe : l’impact de l’école à trois vitesses sur la réussite des garçons.

Parmi les observations réalisées, on constate qu'il existe encore une tendance au décrochage scolaire beaucoup plus élevée chez les jeunes garçons que chez les filles.

Écoutez Gabriel Nadeau-Dubois, le député sortant de Gouin pour Québec solidaire discuter de son ouvrage, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.