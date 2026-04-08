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Livre blanc sur l'éducation à trois vitesses

Écart garçons-filles: «Dans les classes régulières du réseau public, ça explose»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 avril 2026 09:56

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Écart garçons-filles: «Dans les classes régulières du réseau public, ça explose»
À l’approche de son départ de la vie politique, le député Gabriel Nadeau-Dubois, connu pour faire de l’éducation sa priorité, a dévoilé jeudi le livre blanc Ceux qu’on échappe : l’impact de l’école à trois vitesses sur la réussite des garçons. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

À l’approche de son départ de la vie politique, le député Gabriel Nadeau-Dubois, connu pour faire de l’éducation sa priorité, a dévoilé jeudi le livre blanc Ceux qu’on échappe : l’impact de l’école à trois vitesses sur la réussite des garçons.

Parmi les observations réalisées, on constate qu'il existe encore une tendance au décrochage scolaire beaucoup plus élevée chez les jeunes garçons que chez les filles. 

Écoutez Gabriel Nadeau-Dubois, le député sortant de Gouin pour Québec solidaire discuter de son ouvrage, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

«Dans les statistiques générales, pour le taux de décrochage, de diplomation, de maîtrise du français ou d'accès à l'université, au Québec, les garçons sont derrière les filles. Mais en regardant attentivement, on découvre que cette inégalité est essentiellement concentrée dans les vitesses inférieures de notre système d'éducation. Au privé ou dans les programmes sélectifs au sein du public, l'écart est beaucoup plus petit, parfois même inexistant, alors que donc dans les classes ordinaires du réseau public, cet écart explose.»

Gabriel Nadeau-Dubois

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