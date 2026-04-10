Conflit au Moyen-Orient

Le bilan des frappes israéliennes au Liban cette semaine a atteint plus de 300 morts, dont une trentaine d’enfants.

Malgré l’arrêt des bombardements américains et israéliens en Iran, Tel-Aviv continue de bombarder le Hezbollah libanais. Le groupe armé a, pour sa part, revendiqué une attaque sur des soldats israéliens vendredi.

Pendant ce temps, le Pakistan se prépare à recevoir les négociations de paix entre les États-Unis et l’Iran en fin de semaine.

Écoutez Patrick Lagacé et la journaliste Valérie Lebeuf faire un tour d’horizon de l’actualité, vendredi, à l’émission Lagacé le matin.

Patrick Lagacé s’est notamment outré face au comportement d’Israël dans cette guerre.