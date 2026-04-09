Prochain chef de la CAQ

La période de votation pour les membres de la Coalition Avenir Québec se poursuit et le taux de participation a dépassé, au jour 3, le 50 %.
Les deux candidats, Bernard Drainville et Christine Fréchette, ont présentement un seul objectif: faire sortir le vote. Mais comment s’y prennent-ils?
Écoutez Jonathan Trudeau, chroniqueur politique, parler de la course à la chefferie de la CAQ au micro de Patrick Lagacé, jeudi.
«On me dit que dans les deux clans, le message qui est découlé, c’est vraiment que chaque vote compte. Et contrairement à ce qu’on a déjà dit historiquement, ce n’est pas juste théorique. Tu regardes l’exemple de Terrebonne où un vote a fait la différence.»
L’autre défi des candidats est de convaincre les indécis, qui semblent encore nombreux.
Jonathan Trudeau souligne d’ailleurs que le momentum a changé dans les deux camps.
«Je leur parle tous les jours aux deux clans. Le niveau de confiance… moi je sens qu’il y a eu un renversement. Je sens qu’on est davantage préoccupés [dans le camp de Christine Fréchette]. L’appui de Simon Jolin-Barrette, je pense que ç'a été un coup de circuit pour Bernard Drainville. Moi, je suis passé de quasi impossible pour Bernard Drainville, à possible et à possible ascendant probable.»
Autre sujet abordé
- Controverse à Québec à la suite des propos du maire Bruno Marchand à l’endroit d’Éric Duhaime.