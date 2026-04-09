Prochain chef de la CAQ

La période de votation pour les membres de la Coalition Avenir Québec se poursuit et le taux de participation a dépassé, au jour 3, le 50 %.

Les deux candidats, Bernard Drainville et Christine Fréchette, ont présentement un seul objectif: faire sortir le vote. Mais comment s’y prennent-ils?

Écoutez Jonathan Trudeau, chroniqueur politique, parler de la course à la chefferie de la CAQ au micro de Patrick Lagacé, jeudi.