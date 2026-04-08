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Marilyn Gladu passe des conservateurs aux libéraux

«Les libéraux n'auront plus vraiment besoin de Terrebonne, finalement»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 avril 2026 16:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Louis Lacroix
Louis Lacroix

et autres

«Les libéraux n'auront plus vraiment besoin de Terrebonne, finalement»
Le premier ministre Mark Carney regarde la députée de Sarnia-Lambton-Bkejwanong, Marilyn Gladu, s'exprimer à Ottawa, le mercredi 8 avril 2026. / Adrian Wyld/La Presse Canadienne

À Ottawa, les libéraux accueillent une nouvelle transfuge conservatrice, tandis qu’à Québec, la session parlementaire est prorogée pour mettre la table en vue de l’assermentation du nouveau ou de la nouvelle premier ministre qui approche à grands pas.

Écoutez les comptes-rendus de Philippe Bonneville et Louis Lacroix, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

«Il y avait deux scénarios sur la table. Soit on prorogeait rapidement, donc dès le début de la semaine prochaine, ou encore on attendait quelques semaines, le temps de faire les crédits provisoires, puis ensuite faire un remaniement ministériel. Mais on a écarté assez rapidement ce scénario pour en venir à la conclusion qu'il valait mieux immédiatement proroger jusqu'au 5 mai.»

Louis Lacroix

«Terrebonne revêtait tout de même une importance particulière. On se disait que, lundi prochain, c'est peut-être à Terrebonne que l'on saurait si le gouvernement Carney obtiendrait une majorité lui permettant de contrôler la Chambre des communes. Les libéraux n'auront plus vraiment besoin de Terrebonne, finalement. »

Philippe Bonneville

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