Marilyn Gladu passe des conservateurs aux libéraux

À Ottawa, les libéraux accueillent une nouvelle transfuge conservatrice, tandis qu’à Québec, la session parlementaire est prorogée pour mettre la table en vue de l’assermentation du nouveau ou de la nouvelle premier ministre qui approche à grands pas.

Écoutez les comptes-rendus de Philippe Bonneville et Louis Lacroix, mercredi, au micro de Philippe Cantin.