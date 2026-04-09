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Grandes bannières d'alimentation

Place aux rabais d'épicerie de la semaine

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 avril 2026 18:07

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sarah Boily-Brodeur
Sarah Boily-Brodeur
Place aux rabais d'épicerie de la semaine
Sarah Boily-Brodeur / Cogeco Média

C'est jeudi, donc, c'est le moment de s'informer des rabais d'épicerie chez les grandes bannières d'alimentation.

Écoutez Sarah Boily-Brodeur présenter les rabais hebdomadaires et de bonnes recettes au micro de Philippe Cantin.

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