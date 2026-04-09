Melania Trump nie ses liens avec Epstein

Surprise, à la Maison-Blanche, jeudi, lorsque la première dame des États-Unis, Melania Trump a convoqué les médias pour un point de presse portant sur... Jeffrey Epstein.
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Melania Trump nie publiquement tout lien avec Jeffrey Epstein;
- La première dame en appele à des témoignages publics des victimes d'Epstein;
- La sortie de l'épouse de Trump contraste avec la position de son mari, le président;
- On aborde les tensions avec l’Iran, notamment dans le détroit d’Ormuz.