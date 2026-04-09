Les personnes vulnérables, grandes perdantes?

Plusieurs «orphelins purs» sont inscrits auprès de médecins de famille pour arriver à l'objectif de l'entente entre la FMOQ et le gouvernement du Québec d'inscrire 500 000 nouveaux patients.

Le hic? Ce sont les patients vulnérables, parfois laissés de côté qui en écopent, selon un article publié dans La Presse.

D'après le Dr Benoît Heppell, il s'agit surtout d'exceptions, voire de problèmes administratifs qui créent le problème, qualifiant l'entente d'imparfaite.

Écoutez le Dr Benoît Heppell, médecin de famille, donner son avis sur le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.