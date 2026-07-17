Un journaliste de La Presse infiltre le mouvement

Dans le cadre d'un reportage pour La Presse, le journaliste Éric Martel s'est infiltré pendant 24 heures au sein d'un groupe survivaliste paramilitaire.

Loin des clichés de fins du monde peuplées de zombies, il a découvert un univers structuré, quasi militaire, mais habité par des gens plus anxieux que la moyenne.

Ces personnes, issues de divers milieux, ressentent le besoin de stocker des ressources pour faire face à des catastrophes bien réelles telles que des guerres nucléaires, des inondations ou des pannes de courant.

Au-delà de la préparation physique et matérielle, cette immersion a mis en lumière un fort esprit de camaraderie et de famille qui unit les membres, un aspect réconfortant pour plusieurs d'entre eux qui se sentaient isolés.

Écoutez le journaliste de La Presse Éric Martel vendredi à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.