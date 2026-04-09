Danger de certains camions lourds au Québec

13 % des camions lourds interceptés par les contrôleurs routiers en 2023 constituaient « un danger » sur les routes, selon le président de leur Fraternité, Jean-Claude Daigneault.

Il dénonce des contraventions pas assez salées dans le cadre de la commission d'enquête sur les décès liés aux camions lourds, qui a cours actuellement.

M. Daigneault explique qu'un camionneur qui roulerait en sens inverse, par exemple, se verrait dans l'obligation de payer une amende d'environ 100 $ dans la plupart des cas, ce qu'il juge trop peu.

Écoutez à ce sujet Jean-Claude Daigneault, président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, à La commission.