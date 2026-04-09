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Danger de certains camions lourds au Québec

«Ça fait 10 ans qu'on demande au gouvernement de changer les règlements»

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Entendu dans

La commission

le 9 avril 2026 14:50

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Ça fait 10 ans qu'on demande au gouvernement de changer les règlements»
Le Québec devrait adopter des règlements similaires à ceux de l'Ontario vis-à-vis les camionneurs fautifs, selon Jean-Claude Daigneault / Adobe Stock / Stefon Linton

13 % des camions lourds interceptés par les contrôleurs routiers en 2023 constituaient « un danger » sur les routes, selon le président de leur Fraternité, Jean-Claude Daigneault.

Il dénonce des contraventions pas assez salées dans le cadre de la commission d'enquête sur les décès liés aux camions lourds, qui a cours actuellement.

M. Daigneault explique qu'un camionneur qui roulerait en sens inverse, par exemple, se verrait dans l'obligation de payer une amende d'environ 100 $ dans la plupart des cas, ce qu'il juge trop peu.

Écoutez à ce sujet Jean-Claude Daigneault, président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, à La commission.

«Ça fait dix ans à peu près qu'on demande au gouvernement de changer les réglementations. Sur les heures de conduite des camionneurs, on constate les dégâts des chauffeurs qui conduisent en dehors du temps qui leur est alloué et qui vont s'endormir au volant.»

Jean-Claude Daigneault

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