Le secteur est-il précaire?

Selon le syndicat qui représente les opérateurs de machinerie lourde, la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la construction est un mirage.

Et non, tous les travailleurs de la construction ne font pas une tonne d'argent. Chez les opérateurs, le salaire moyen est légèrement inférieur à la moyenne nationale.

Écoutez le directeur général de l'Union des opérateurs de machinerie lourde, Marc Leclerc, répondre à certains préjugés qui entourent son industrie au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.