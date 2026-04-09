Le secteur est-il précaire?

Selon le syndicat qui représente les opérateurs de machinerie lourde, la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la construction est un mirage.
Et non, tous les travailleurs de la construction ne font pas une tonne d'argent. Chez les opérateurs, le salaire moyen est légèrement inférieur à la moyenne nationale.
Écoutez le directeur général de l'Union des opérateurs de machinerie lourde, Marc Leclerc, répondre à certains préjugés qui entourent son industrie au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.
«On n'a pas de sécurité d'emploi dans l'industrie. La construction, c'est bien beau: il y a une belle job qui décolle proche de chez vous, tu ne sais pas quand tu commences, tu ne sais même pas si tu vas y aller, puis tu ne sais pas quand tu finis. Fait que c'est sûr qu'avoir aucune sécurité d'emploi quand tu veux élever une famille, quand tu veux avoir une certaine stabilité familiale, c'est assez difficile également.»