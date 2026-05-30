Nouvelle tendance atypique

La quête de l'apparence parfaite s'invite désormais dans le processus d'embauche : de plus en plus de jeunes femmes et hommes ont recours à des interventions esthétiques, comme le gonflement des lèvres ou les injections de Botox, dans l'espoir de se démarquer lors d'entrevues d'embauche.

Ce phénomène met en relief un secret de polichinelle dans le monde du travail : l'image physique prend trop souvent le dessus sur les qualifications réelles des candidats.

Écoutez Kevyn Gagne, spécialiste en ressources humaines, discuter de cette tendance, samedi, à l'émission Signé Lévesque.