Importance des services d'urgence

Philippe Villeneuve relate l'histoire percutante de Sébastien Désormeaux, conseiller municipal et garagiste à Namur, en Outaouais. Le 5 mai dernier, l'homme a été victime d'un double arrêt cardiaque foudroyant.

Sa survie, qualifiée de véritable miracle, est le résultat direct de l'intervention rapide et exemplaire de sa conjointe, formée en réanimation cardiorespiratoire (RCR), jumelée au travail des ambulanciers.

Aujourd'hui en convalescence, Sébastien Désormeaux souligne l'importance du maintien et du rehaussement du financement des services d'urgence dans les petites localités.

Écoutez l'animateur du 104,7 Outaouais, Philippe Villeneuve et Martin-Thomas Côté, animateur au 95,7 KYK Saguenay, samedi, à Signé Lévesque.

De son côté, Martin-Thomas Côté parle des annonces des nouvelles cuves de production d'aluminium de l'usine Rio Tinto Alcan dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à laquelle la première ministre Christine Fréchette a participé.