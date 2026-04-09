Catherine Brisson et Patrick Lagacé ont assisté à une pièce de théâtre documentaire qui fait fortement réagir: Club sandwich mayonnaise.

Manuelle Légaré a décidé d’aborder la fin de la vie dans cette pièce et ce qu’elle provoque chez les proches qui survivent. Elle s’est inspiré de l’histoire de son propre père, l’humoriste Pierre Légaré, qui a demandé l’aide médicale à mourir en 2021, une décision qui a été difficile à comprendre pour elle.

Et pourquoi ce titre? Ce sont les derniers mots prononcés par son père.

Écoutez Catherine Brisson partager ses impressions après avoir assisté à la pièce au micro de Patrick Lagacé, jeudi.