Film d'horreur québécois

Avec Nervures, le réalisateur Raymond St-Jean, connu pour son œuvre Crépuscule pour un tueur, change cette fois de registre en explorant le drame d'horreur, agrémenté d'une touche de fantastique.

L'histoire suit Isabelle, une jeune femme de retour dans son village natal, pour visiter son père malade.

À son arrivée, elle apprend par sa mère, incarnée par Marie-Thérèse Fortin, que son père est décédé depuis trois jours.

Face aux comportements étranges de sa mère et à l'ambiance lourde qui pèse sur le village déserté, Isabelle commence à enquêter.

Ses soupçons se portent rapidement sur un médecin d'apparence bienveillante, joué par Sylvain Marcel, qui cache en réalité une double personnalité inquiétante.

Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson vendredi à Lagacé le matin.