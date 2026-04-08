Étude sur le sujet

Contrairement à la croyance populaire, le bruit blanc aurait un impact négatif sur le sommeil profond.
C’est, du moins, ce que révèle une nouvelle étude publiée dans le magazine L’actualité.
Écoutez la Dre Maude Bouchard, neuropsychologue et directrice en recherche et développement chez HALEO, en discuter mercredi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«À la base, s'il n'y a pas de problématique de sommeil, ce n'est pas quelque chose que l’on conseille de mettre un bruit pour améliorer le sommeil. Mais dans certaines situations, par exemple, les travailleurs de nuit qui dorment de jour, s'il y a beaucoup de bruit à l'extérieur, les gens avec des acouphènes, on peut l'essayer.»
La spécialiste souligne également l'importance d'inscrire les résultats de cette étude dans une littérature scientifique plus large, afin de mieux considérer les situations individuelles.