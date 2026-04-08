Étude sur le sujet

Contrairement à la croyance populaire, le bruit blanc aurait un impact négatif sur le sommeil profond.

C’est, du moins, ce que révèle une nouvelle étude publiée dans le magazine L’actualité.

Écoutez la Dre Maude Bouchard, neuropsychologue et directrice en recherche et développement chez HALEO, en discuter mercredi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.