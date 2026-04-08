Son dépôt du projet de loi 598

Christine Labrie propose une réforme au Code civil visant à mieux protéger les enfants et les parents victimes de violence familiale.

Constatant que les tribunaux forcent souvent à maintenir un lien avec le parent agresseur, elle souhaite introduire une présomption: la garde confiée à un parent violent n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, sauf preuve du contraire.

Ce projet de loi vise à libérer les victimes du dilemme de dénoncer au risque de perdre la garde.

Écoutez Christine Labrie, députée de Sherbrooke (QS), expliquer le tout, mercredi midi, à La commission.