Simon Jolin-Barrette jette l’éponge

Par manque de temps et de consensus, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a été contraint d’abandonner son projet de constitution.

Certains des autres projets de loi qui étaient sur la table pour les dernières journées de la session parlementaire ont tout de même pu être adoptés, notamment la loi Gabie-Renaud et la loi sur l’interdiction de la vente de boissons énergétiques aux moins de 16 ans.

Est-ce que l’abandon de la constitution est une si grosse défaite pour la CAQ?

Écoutez l’édito de Luc Ferrandez à ce sujet, jeudi, avec Nathalie Normandeau à l'émission La commission.