Manque de places dans les ressources

La crise du logement semble avoir un lourd impact sur l'itinérance, ce qui amène de nouvelles clientèles aux refuges destinés aux sans-abris.
Écoutez la chroniqueuse Katia Gagnon discuter de ce phénomène social de fond, mardi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«On n’a pas encore les chiffres précis. Ils vont sortir bientôt. Mais il suffit de parler aux intervenants dans les ressources pour constater qu’ils voient arriver beaucoup de personnes, des gens de profils variés qu’ils ne voyaient pas auparavant dans leurs ressources.»
La chroniqueuse brosse le portrait des quatre types de clientèle qui semblent de plus en plus nécessiter un soutien de la part de ces ressources.