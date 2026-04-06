Gestion du conflit au Moyen-Orient

Donald Trump a repoussé à mardi son ultimatum lancé à l’Iran visant la réouverture du détroit d’Ormuz.

Dans un message publié sur son réseau social, il a menacé, entre quelques insultes, de faire vivre l’enfer aux Iraniens s’ils ne rouvraient pas le passage stratégique avant la date souhaitée.

Pendant ce temps, malgré des attaques américaines et israéliennes continues, les Iraniens parviennent à résister.

Écoutez le chroniqueur spécialisé dans l’actualité internationale Jean-François Lépine faire le point, lundi, à l’émission Lagacé le matin.