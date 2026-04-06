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Gestion du conflit au Moyen-Orient

Donald Trump: «Ce qui me frappe de ce personnage-là, c'est son ignorance»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 avril 2026 08:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Donald Trump: «Ce qui me frappe de ce personnage-là, c'est son ignorance»
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Donald Trump a repoussé à mardi son ultimatum lancé à l’Iran visant la réouverture du détroit d’Ormuz.

Dans un message publié sur son réseau social, il a menacé, entre quelques insultes, de faire vivre l’enfer aux Iraniens s’ils ne rouvraient pas le passage stratégique avant la date souhaitée.

Pendant ce temps, malgré des attaques américaines et israéliennes continues, les Iraniens parviennent à résister.

Écoutez le chroniqueur spécialisé dans l’actualité internationale Jean-François Lépine faire le point, lundi, à l’émission Lagacé le matin.

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