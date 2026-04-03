Bonheur, résilience et Jésus de Nazareth

Dans une ambiance chaleureuse et parsemée de rires, Marie-Eve Tremblay reçoit Maxim Martin et Meeker Guerrier pour son Boys Club.

Après des échanges sur la tradition incontournable du film Jésus de Nazareth à Pâques, la discussion prend un tournant plus intime.

Maxim Martin présente son nouveau livre, Tempêtes dans ma tête, un récit poignant sur les épreuves qui ont secoué sa vie en 2022.

Avec une grande vulnérabilité, il aborde la perte de repères, l'importance de la santé mentale et sa quête de lucidité.

Écoutez Maxim Martin, humoriste et auteur du livre «Tempêtes dans ma tête», et le chroniqueur sportif Meeker Guerrier aux Boys Club de Radio textos.