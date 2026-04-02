Des nuances s'imposent

On sait que consommer une certaine quantité d'alcool en conduisant est interdit, mais un flou plus grand persiste entourant la consommation d'alcool dans une voiture stationnée, immobile.

Quel est le contenu de la loi à ce sujet?

Est-ce qu'avoir des facultés affaiblies dans un habitacle de voiture mène automatiquement à une arrestation?

Quelles subtilités doit-on connaître?

Écoutez André Durocher, directeur des relations avec la communauté et à la sécurité routière chez CAA-Québec, expliquer le tout, jeudi, au micro de Marie-Eve Tremblay.