Un demi-siècle de produits Apple

La très célèbre marque à la pomme, Apple, fête ses 50 ans. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis les premiers produits, notamment les ordinateurs, produits par l’empire américain.

Apple a notamment survécu à la mort de l’un de ses créateurs, Steve Jobs, en proposant des produits toujours plus innovants, au design travaillé et distinctif.

Écoutez Luc Dupont, professeur à l’Université d’Ottawa et spécialiste du marketing et de la publicité, analyser l'histoire de la marque Apple, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.