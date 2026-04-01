Recrutement militaire

Plongez dans l'univers méconnu de la réserve navale, avec le capitaine de vaisseau Mathieu Leroux.

Il détaille le fonctionnement du service à temps partiel, la diversité des métiers, les récentes protections légales pour les réservistes au Québec, les avantages sociaux, la présence accrue des femmes (jusqu’à 50 % au Saguenay) et les missions variées, incluant l’aide lors de la Covid-19 et des feux de forêt.

Est-ce possible de servir son pays lors de crises nationales ou de missions internationales, tout en conservant son emploi civil?

Écoutez le témoignage de Mathieu Leroux, capitaine de vaisseau et commandant de la région de l’Est pour la réserve navale, mercredi à Radio textos.