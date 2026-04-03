Recours à l'intelligence artificielle

L’utilisation de l’intelligence artificielle est-elle une question de génération?

C'est ce que se demandent les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, alors que plus de la moitié des internautes du Québec a déjà utilisé un outil d’intelligence artificielle générative, une proportion qui atteint 71 % chez les 55 ans et moins.

Écoutez Mélissa Canseliet, experte en neurosciences et en cyberpsychologie, se pencher sur le sujet, vendredi, à l’émission La commission.