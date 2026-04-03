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Recours à l'intelligence artificielle

«Entre les générations, la fracture numérique se creuse» -Mélissa Canseliet

par 98.5

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13:04

Entendu dans

La commission

le 3 avril 2026 13:50

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Entre les générations, la fracture numérique se creuse» -Mélissa Canseliet
L’utilisation de l’intelligence artificielle est-elle une question de génération? / Supatman / Adobe Stock

L’utilisation de l’intelligence artificielle est-elle une question de génération?

C'est ce que se demandent les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, alors que plus de la moitié des internautes du Québec a déjà utilisé un outil d’intelligence artificielle générative, une proportion qui atteint 71 % chez les 55 ans et moins.

Écoutez Mélissa Canseliet, experte en neurosciences et en cyberpsychologie, se pencher sur le sujet, vendredi, à l’émission La commission.

«On a vraiment une augmentation de l'usage des outils d'intelligence artificielle générative. Simplement, il y a une fracture numérique entre les générations, et cette fracture se creuse. L'utilisation augmente beaucoup chez les moins de 55 ans. Malheureusement, chez les plus de 55 ans, on n'a pas d'augmentation significative. Il y a encore de véritables craintes vis-à-vis ces usages.»

Mélissa Canseliet, experte en neurosciences et en cyberpsychologie

La spécialiste souligne également les usages variés de l'IA en fonction de l'âge des usagers.

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