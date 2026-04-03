Recours à l'intelligence artificielle

L’utilisation de l’intelligence artificielle est-elle une question de génération?
C'est ce que se demandent les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, alors que plus de la moitié des internautes du Québec a déjà utilisé un outil d’intelligence artificielle générative, une proportion qui atteint 71 % chez les 55 ans et moins.
Écoutez Mélissa Canseliet, experte en neurosciences et en cyberpsychologie, se pencher sur le sujet, vendredi, à l’émission La commission.
«On a vraiment une augmentation de l'usage des outils d'intelligence artificielle générative. Simplement, il y a une fracture numérique entre les générations, et cette fracture se creuse. L'utilisation augmente beaucoup chez les moins de 55 ans. Malheureusement, chez les plus de 55 ans, on n'a pas d'augmentation significative. Il y a encore de véritables craintes vis-à-vis ces usages.»
La spécialiste souligne également les usages variés de l'IA en fonction de l'âge des usagers.