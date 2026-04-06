Un biographe de la famille royale britannique s'apprête à publier un ouvrage dans lequel est retranscrite une discussion que Charles III a eue avec le président américain Donald Trump sur la possible annexion du Canada.

Alors que Trump souhaitait que le Canada devienne le 51e État des États-Unis au début de son deuxième mandat, il se serait finalement ravisé après avoir découvert que le pays dépend encore de la monarchie britannique.

Tout indique que le président américain ignorait, avant cette conversation datant de décembre 2025, que Charles III était le souverain constitutionnel du Canada.

Écoutez l’analyste de politique fédérale Dimitri Soudas faire le récit des événements, lundi, au micro de Patrick Lagacé.