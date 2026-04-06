Le cas québécois suscite des craintes en France

Au Québec, 8 % des personnes décèdent par l’aide médicale à mourir, souligne lundi un article de La Presse. Cette pratique semble toutefois être regardée d’un mauvais œil en France, qui se sert du Québec comme contre-exemple.
L’aide médicale à mourir est-elle trop pratiquée? C’est la question que pose l’animatrice Marie-Ève Tremblay à ses auditeurs ce lundi.
Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, aborder le sujet lors de sa chronique à l’émission Radio textos.
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