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Le cas québécois suscite des craintes en France

L’aide médicale à mourir est-elle trop pratiquée au Québec?

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Entendu dans

Radio textos

le 6 avril 2026 10:41

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
L’aide médicale à mourir est-elle trop pratiquée au Québec?
Stéphane Gendron / Cogeco Média

Au Québec, 8 % des personnes décèdent par l’aide médicale à mourir, souligne lundi un article de La Presse. Cette pratique semble toutefois être regardée d’un mauvais œil en France, qui se sert du Québec comme contre-exemple.

L’aide médicale à mourir est-elle trop pratiquée? C’est la question que pose l’animatrice Marie-Ève Tremblay à ses auditeurs ce lundi.

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, aborder le sujet lors de sa chronique à l’émission Radio textos.

Autres sujets abordés :

  • Faudrait-il retirer des congés fériés comme Pâques?

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