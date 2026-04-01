Fin de la livraison à domicile

Postes Canada mettra fin à son service de livraison à domicile, une mesure qui devrait lui faire économiser jusqu’à 420 millions de dollars annuellement. La compagnie postale a accumulé un déficit de 5 milliards de dollars depuis 2018.

Que pensez-vous de cette décision de Postes Canada? Le moment était-il venu de mettre fin à ce service?

Écoutez la réflexion de Nicolas Duvernois, fondateur et PDG de Duvernois Esprits Créatifs, au micro de Radio Textos.