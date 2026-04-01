Fin de la livraison à domicile

Postes Canada mettra fin à son service de livraison à domicile, une mesure qui devrait lui faire économiser jusqu’à 420 millions de dollars annuellement. La compagnie postale a accumulé un déficit de 5 milliards de dollars depuis 2018.
Que pensez-vous de cette décision de Postes Canada? Le moment était-il venu de mettre fin à ce service?
Écoutez la réflexion de Nicolas Duvernois, fondateur et PDG de Duvernois Esprits Créatifs, au micro de Radio Textos.
«Malheureusement, Postes Canada tente d’évoluer au XXIᵉ siècle avec une structure du XXᵉ siècle. Son cœur de métier, la lettre, est en train de disparaître au profit des communications électroniques. Il y a cinquante ans, cette structure était essentielle, car toutes les transactions et communications passaient par la poste. Mais la technologie a progressé à une vitesse exceptionnelle et Postes Canada n'a pas su moderniser son modèle d’affaires. Le véritable paradoxe, c'est que nous sommes à l’âge d’or de la livraison à domicile grâce aux colis.»