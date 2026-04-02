Grande entrevue avec l'animatrice chevronnée

Invitée au micro de Marie-Eve Tremblay, l’animatrice chevronnée Christiane Charette se livre avec une authenticité désarmante sur son rapport viscéral avec la radio et son amour indéfectible pour le direct.
Celle qui a marqué les ondes de Radio-Canada pendant des décennies explique pourquoi elle ne peut se passer de ce média, qu'elle préfère d'ailleurs à la télévision, pour l'abandon du corps qu'il permet.
Elle discute également de sa préparation minutieuse, bien qu'elle refuse de rédiger ses questions à l'avance pour laisser place à la rencontre et à la spontanéité.
Écoutez Christiane Charette discuter de son parcours et de sa passion pour les ondes avec Marie-Eve Tremblay, jeudi, à Radio textos.
«Il y a des tonnes de papiers autour de moi. Je fais une immersion par rapport au sujet ou alors à la personne [...] Je ne prépare pas les questions, je me prépare à rencontrer la personne. Parce qu'on ne sait jamais. La question, elle me vient quand je rencontre la personne, quand on se met à se parler un peu tous les deux. Alors j'écoute, c'est ma manière de travailler.»