Un Québécois joueur de l'année préuniversitaire

Eli Jolin, originaire de Rouyn-Noranda, est devenu le premier joueur québécois à recevoir le titre de Basketball Player of the Year lors des All Canadian Basketball Games, un événement national réunissant les meilleurs espoirs du Canada.

Écoutez Éli Jolin parler de son parcours, du prix qui lui a été décerné et de la suite des choses avec la NBA en point de mire, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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