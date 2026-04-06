Un Québécois joueur de l'année préuniversitaire

Eli Jolin, originaire de Rouyn-Noranda, est devenu le premier joueur québécois à recevoir le titre de Basketball Player of the Year lors des All Canadian Basketball Games, un événement national réunissant les meilleurs espoirs du Canada.
Écoutez Éli Jolin parler de son parcours, du prix qui lui a été décerné et de la suite des choses avec la NBA en point de mire, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Éli Jolin nous parle des All Canadian Basketball Games;
- Il joue avec l'équipe de Fort Erie International Academy en Ontario;
- Le garde mesure 6 pieds et 7 pouces;
- Eli Jolin nous parle de l'évolution de son jeu;
- Il a choisi de rejoindre les rangs de l’Université Santa Clara (NCAA Division 1).
- Il a bénéficié des conseils de Luguentz Dort, la vedette de la NCAA du Thunder d'Oklahoma City.