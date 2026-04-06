Bonne nouvelle: le marché des bureaux au centre-ville reprend vie après quatre ans de marasme.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

La reprise du marché des bureaux au centre-ville de Montréal est marquée par une augmentation de 13 000 m² de superficie locative, un taux d’inoccupation sous la barre des 18 %

L'influence des grandes banques canadiennes exigeant le retour en présentiel explique en partie cette situation. On évoque aussi la résistance au télétravail et la faible construction de nouveaux bureaux.

Situation économique mondiale: les marchés boursiers sont en hausse malgré les menaces de Donald Trump envers l’Iran, la montée du prix du pétrole, l’inflation et les craintes de récession.