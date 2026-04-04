Une semaine mouvementée pour le président

Le président américain Donald Trump a connu une semaine mouvementée, à la fois sur le plan intérieur et en politique étrangère.
Il a notamment congédié Pam Bondi de son poste de procureure générale des États-Unis et prononcé un discours à la nation, lors duquel il a, une fois de plus, affirmé que la guerre en Iran était remportée.
Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, présenter son analyse des dernières actions du président, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«C'est sur tous les fronts: à l'international, à l'interne, et même dans son équipe. Tous les sondages qui sortent ne sont pas mauvais, ils sont de plus en plus exécrables. Alors, sur tous les fronts, il se fait un peu rattraper. Et ce que je suis en train de me demander, c'est si ce n’est pas quelque chose de révélateur, ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on ne voit pas là quelque chose émerger, qui sera très révélateur?»