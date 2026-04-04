Une semaine mouvementée pour le président

Le président américain Donald Trump a connu une semaine mouvementée, à la fois sur le plan intérieur et en politique étrangère.

Il a notamment congédié Pam Bondi de son poste de procureure générale des États-Unis et prononcé un discours à la nation, lors duquel il a, une fois de plus, affirmé que la guerre en Iran était remportée.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, présenter son analyse des dernières actions du président, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.