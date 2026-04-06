Premier revers en neuf matchs

Écoutez Mario Langlois et Philippe Cantin discuter du match des Canadiens contre les Devils, dimanche, durant lequel Cole Caufield a été ciblé de passes de ses coéquipiers.
Les sujets discutés
- La gestion de Martin St-Louis de Cole Caufield, à qui il a donné 21 minutes de jeu, dont 5:44 en avantage numérique;
- Le congédiement surprenant de Patrick Roy par Mathieu Darche, directeur général des Islanders de New York, après une défaite contre les Flyers;
- On évoque les performances décevantes d’acquisitions et l’arrivée de Peter DeBoer comme nouvel entraîneur.