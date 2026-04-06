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Premier revers en neuf matchs

Comment gérer la situation en vue du 50e but de Cole Caufield?

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 6 avril 2026 18:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Mario Langlois
Mario Langlois
Comment gérer la situation en vue du 50e but de Cole Caufield?
Mario Langlois / Cogeco Média

Écoutez Mario Langlois et Philippe Cantin discuter du match des Canadiens contre les Devils, dimanche, durant lequel Cole Caufield a été ciblé de passes de ses coéquipiers.

Les sujets discutés

  • La gestion de Martin St-Louis de Cole Caufield, à qui il a donné 21 minutes de jeu, dont 5:44 en avantage numérique;
  • Le congédiement surprenant de Patrick Roy par Mathieu Darche, directeur général des Islanders de New York, après une défaite contre les Flyers;
  • On évoque les performances décevantes d’acquisitions et l’arrivée de Peter DeBoer comme nouvel entraîneur.

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