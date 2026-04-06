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Survivor Québec saison 4

Télé-réalité: «Les gens ressentent tout de façon exacerbée»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 6 avril 2026 16:46

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Télé-réalité: «Les gens ressentent tout de façon exacerbée»
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

La quatrième saison de l’émission de téléréalité Survivor Québec a officiellement débuté dimanche, à Noovo.

Écoutez Catherine Beauchamp présenter lundi sa discussion avec Marie-Claude Larivière, psychologue spécialisée en psychologie de la téléréalité.

«Quand on prend quelqu'un, on le sort de sa vie, puis on le met dans un monde qui est complètement nouveau, ça génère énormément de stress. Puis le stress consomme énormément d'énergie parce que le corps pense qu'on est en danger. Ça crée une certaine fatigue et une hypervigilance. Ça fait en sorte que les gens ressentent tout de façon exacerbée et les émotions sont très, très fortes. Ce n’est pas comme à la maison.»

Marie-Claude Larivière

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