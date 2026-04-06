Le candidat reçoit trois nouveaux appuis

À quelques jours du vote des militants de la CAQ pour choisir leur nouveau chef, Bernard Drainville se dote de trois nouveaux appuis, et non des moindres.

Les ministres Sonia Bélanger (Santé), Jonatan Julien (Transports) et Simon Jolin-Barrette (Justice) ont annoncé lundi matin qu’ils appuyaient Bernard Drainville.

Écoutez le candidat à la chefferie de la CAQ discuter de ce rebondissement dans la course à la direction, lundi, au micro de Philippe Cantin.