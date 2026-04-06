Le candidat reçoit trois nouveaux appuis

À quelques jours du vote des militants de la CAQ pour choisir leur nouveau chef, Bernard Drainville se dote de trois nouveaux appuis, et non des moindres.
Les ministres Sonia Bélanger (Santé), Jonatan Julien (Transports) et Simon Jolin-Barrette (Justice) ont annoncé lundi matin qu’ils appuyaient Bernard Drainville.
Écoutez le candidat à la chefferie de la CAQ discuter de ce rebondissement dans la course à la direction, lundi, au micro de Philippe Cantin.
«Je pense qu’on est en légère avance. C’est ce que notre pointage nous dit. Évidemment, je ne veux pas que les gens qui nous écoutent pensent que je leur raconte des histoires. Le pointage, ce n’est pas une science exacte. Mais on a une grosse côte à remonter. Ça va être une campagne électorale difficile, et les gens veulent quelqu’un qui a été testé, qui va passer à travers le débat des chefs et qui sera capable de traverser une campagne électorale. Dans le fond, ils veulent la meilleure personne pour relever notre parti, et pas seulement dans une perspective à court terme. Moi, je leur dis que je vais me battre pour gagner.»