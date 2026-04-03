Ces objets qui font l'histoire

De la Sainte Lance de Vienne à la Sainte Tunique d’Argenteuil et le Saint Calice, plusieurs reliques chrétiennes font aujourd'hui parler d'elle malgré leur authenticité douteuse.

Leur importance dans l'histoire européenne, n'en demeure pas moins pour autant.

Écoutez notre chroniqueur en actualités paranormales, Christian Page, discutez des mystères des objets chrétiens, vendredi, à l'émission le Québec maintenant.

Il a d'ailleurs passé près d'un an à faire le tour du monde pour observer les reliques de la chrétienté.