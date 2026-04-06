Des êtres humains ne sont jamais allés aussi loin dans l'espace qu'ils ne le sont à l'heure actuelle grâce à la mission Artemis II, en pleine direction de la face cachée de la Lune.

L'astrophysicien Robert Lamontagne explique que les astronautes pourront y déceler des éléments qui ne sont pas visibles avec une simple caméra numérique.

Ils observeront également le pôle Sud de la Lune, où se trouve de l'eau sous forme de glace, qui pourra servir en vue d'une potentielle base sur la Lune, mentionne l'expert.

Robert Lamontagne, astrophysicien, aborder de cet exploit, au Québec maintenant, lundi.