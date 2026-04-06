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Mission Artemis II

«Le pôle Sud de la Lune est intéressant, il y a de l'eau sous forme de glace»

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Le Québec maintenant

le 6 avril 2026 17:02

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Le pôle Sud de la Lune est intéressant, il y a de l'eau sous forme de glace»
À 400 171 kilomètres de la Terre, les astronautes de la mission Artemis II sont les premiers à avoir voyagé aussi loin de notre planète / La Presse Canadienne / NASA via AP

Des êtres humains ne sont jamais allés aussi loin dans l'espace qu'ils ne le sont à l'heure actuelle grâce à la mission Artemis II, en pleine direction de la face cachée de la Lune.

L'astrophysicien Robert Lamontagne explique que les astronautes pourront y déceler des éléments qui ne sont pas visibles avec une simple caméra numérique.

Ils observeront également le pôle Sud de la Lune, où se trouve de l'eau sous forme de glace, qui pourra servir en vue d'une potentielle base sur la Lune, mentionne l'expert.

Robert Lamontagne, astrophysicien, aborder de cet exploit, au Québec maintenant, lundi.

«La présence d'eau est intéressante parce que de toute évidence, on peut la boire. On peut faire pousser de la nourriture, mais on peut aussi s'en servir pour extraire l'oxygène pour respirer. On peut s'en servir pour extraire l'oxygène et l'hydrogène et fabriquer du carburant avec ça.»

Robert Lamontagne

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