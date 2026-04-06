«C'est un ado infiltré dans la vie d'un infiltré»

M'infiltrer dans ta vie est la nouvelle série de Simon Boulerice, qui aborde la vie d'un étudiant, ami avec un autre élève, qui se trouve à être un policier infiltré dans l'école pour démanteler un réseau de drogue.

Les épisodes abordent les enjeux queers, étant donné que le personnage principal fait lui-même partie de la communauté LGBTQ+, ainsi que la toxicomanie.

Simon Boulerice explique que la série est inspirée d'une histoire qu'il a personnellement vécue.

Écoutez le romancier, dramaturge et metteur en scène, Simon Boulerice, aborder le tout dans la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, au Québec maintenant.