Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal l’ont emporté par la marque de 4 à 3 samedi, contre les Devils du New Jersey.
Ils ont donc atteint les 100 points au classement de la LNH.
Au cours du match, Jayden Struble, Ivan Demidov et Lane Hutson des Canadiens ont marqué. Dawson Mercer, Jack Hughes et Timo Meier des Devils ont quant à eux compté.
Débutant la partie en lion avec trois buts d'avance, le Tricolore s'est ensuite fait chauffer par les Devils en raison d'une remontée, poussant le match à un tirs de barrage remporté par un filet par les Canadiens.
Les tirs: 29 pour Montréal et 38 pour le New Jersey.
Jakub Dobes peut se targuer d'avoir à nouveau offert une bonne performance aux partisans du CH. Ces derniers pourront peut-être assister au 50e but de Cole Caufield lors du prochain match, dimanche à domicile, à nouveau contre les Devils.
Ne manquez pas le match Canadiens-Devils, dimanche soir dès 19h (avant match 18h30), avec Martin McGuire et Dany Dubé sur les plateformes Cogeco Média.
Déroulement du match
Première période
Belle occasion pour Caufield de marquer son 50e dès la première minute de jeu. Il rate son tir à la droite du gardien Jake Allen.
Le revers de Jesper Bratt à 14:45 se termine sur le poteau, Jakub Dobes prenant toute la place devant le filet.
Après dix minutes sur la glace, on assiste à un jeu énergique tant chez les Canadiens que chez les Devils.
Quel arrêt! Non pas de Jakub Dobes, mais plutôt de Jake Evans, qui plonge sur la glace pour empêcher une rondelle de Dougie Hamilton d'atteindre la cage de Montréal.
Premier désavantage numérique
Le CH empêche les Devils de profiter de la pénalité d'Ivan Demidov.
Et le but! Jayden Struble marque grâce à un tir du poignet extrêment précis.
Nick Bjugstad du New Jersey écoppe d'une pénalité à 8 secondes de la fin de la période.
Après 20 minutes de jeu, le Tricolore mène le bal 1-0.
Deuxième période
Les Canadiens n'arrivent pas à profiter de leur avantage numérique en début de deuxième tiers, mais à 12:30, ils bénéficient à nouveau d'un homme en plus sur la pationoire.
Cette fois, c'est la bonne! Ivan Demidov ajoute un but à la marque de Montréal.
À peine une minute plus tard, la recrue Lane Hutson porte le pointage à 3-0!
La réplique
À 6:54, le joueur de centre Dawson Mercer réplique et déjoue Jakub Dobes d'un angle presque impossible. C'est maintenant 3-1.
Les Devils continuent de chauffer le Tricolore. Jack Hughes compte dans un deux contre un à la droite du gardien des Canadiens.
Troisième période
Ça tire plus du côté du New Jersey que du CH. La pression se fait sentir dans les premières minutes du dernier tiers.
Jake Allen vole à nouveau un but après un puissant tir du poignet de Cole Caufield, seul devant lui.
Remontée des Devils
C'est l'égalité. Après avoir déployé les grands moyens avec un filet désert, Timo Meier égalise la marque à 3-3.
Les Canadiens terminent la dernière période de temps réglementaire avec un avantage numérique, mais en vain.
Direction, la prolongation.
Prolongation
Les échappées fusent des deux côtés, sans succès.
Jakub Dobes sort de plusieurs fois de son but pour empêcher des buts de l'adversaire. La prolongation est terminée, personne n'a marqué.
Tirs de barrages
Premier tir raté de Paul Cotter des Devils √
Premier tir réussi de Cole Caufield des Canadiens √
Deuxième tir réussi de Jasper Rott des Devils √
Deuxième tir réussi d'Ivan Demidov des Canadiens √
Troisième tir réussi de Jack Hughes des Devils √
Troisième tir raté de Nick Suzuki des Canadiens X
Quatrième tir raté de Lenni Hämeenaho Devils X
Quatrième tir raté de Juraj Slafkovsky des Canadiens X
Cinquième tir raté de Nico Hischier des Devils X
Cinquième tir réussi d'Oliver Kapanen √
Victoire des Canadiens!