Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal l’ont emporté par la marque de 4 à 3 samedi, contre les Devils du New Jersey.

Ils ont donc atteint les 100 points au classement de la LNH.

Au cours du match, Jayden Struble, Ivan Demidov et Lane Hutson des Canadiens ont marqué. Dawson Mercer, Jack Hughes et Timo Meier des Devils ont quant à eux compté.

Débutant la partie en lion avec trois buts d'avance, le Tricolore s'est ensuite fait chauffer par les Devils en raison d'une remontée, poussant le match à un tirs de barrage remporté par un filet par les Canadiens.

Les tirs: 29 pour Montréal et 38 pour le New Jersey.

Jakub Dobes peut se targuer d'avoir à nouveau offert une bonne performance aux partisans du CH. Ces derniers pourront peut-être assister au 50e but de Cole Caufield lors du prochain match, dimanche à domicile, à nouveau contre les Devils.

Ne manquez pas le match Canadiens-Devils, dimanche soir dès 19h (avant match 18h30), avec Martin McGuire et Dany Dubé sur les plateformes Cogeco Média.