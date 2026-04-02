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Économie

Un an de tarifs de Donald Trump

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 avril 2026 17:55

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Un an de tarifs de Donald Trump
À vos intérêts / Cogeco Média

Il y a exactement un an, jeudi, que DonaldTrump imposait des tarifs d’un minimum de 10% à un ensemble de pays dans les jardins de la Maison-Blanche. Il avait qualifié cette journée comme étant celle de la libération.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Que s'est-il passé en cette première année de tarifs?
  • On mesure les effets sur les marchés boursiers, la résilience des économies, l’inflation qui ne s’est pas envolée et l’invalidation des tarifs par la Cour Suprême;
  • Le Globe and Mail nous apprend que Michael Rousseau avait prévu prendre sa retraite en 2027. C’est bel et bien la crise du français qui a accéléré son départ.

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