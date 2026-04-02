Il y a exactement un an, jeudi, que DonaldTrump imposait des tarifs d’un minimum de 10% à un ensemble de pays dans les jardins de la Maison-Blanche. Il avait qualifié cette journée comme étant celle de la libération.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Que s'est-il passé en cette première année de tarifs?
- On mesure les effets sur les marchés boursiers, la résilience des économies, l’inflation qui ne s’est pas envolée et l’invalidation des tarifs par la Cour Suprême;
- Le Globe and Mail nous apprend que Michael Rousseau avait prévu prendre sa retraite en 2027. C’est bel et bien la crise du français qui a accéléré son départ.