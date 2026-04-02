Il y a exactement un an, jeudi, que DonaldTrump imposait des tarifs d’un minimum de 10% à un ensemble de pays dans les jardins de la Maison-Blanche. Il avait qualifié cette journée comme étant celle de la libération.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert au micro de Philippe Cantin.

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