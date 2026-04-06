Trump estime pouvoir «détruire l'Iran» en une nuit

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi lors d’un point de presse que l’Iran pourrait être « détruit » mardi soir et qu’il procéderait à des frappes contre des infrastructures stratégiques iraniennes si le pays ne rouvrait pas le détroit d’Ormuz.
Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin en discuter lundi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Normalement, quand il y a un conflit armé, on ne touche pas à certaines infrastructures qui touchent les civils. On veut qu'il y ait encore de l'électricité et un accès à de l'eau pour les civils. Mais là, il veut détruire les ponts, et à peu près toutes les installations importantes. Ce n'est pas juste des cibles militaires, il faut vraiment bien le comprendre. Il dit qu'il veut raser carrément l'Iran avec peut-être une petite portion qui ne sera pas touchée par les frappes aériennes.»