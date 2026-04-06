Trump estime pouvoir «détruire l'Iran» en une nuit

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi lors d’un point de presse que l’Iran pourrait être « détruit » mardi soir et qu’il procéderait à des frappes contre des infrastructures stratégiques iraniennes si le pays ne rouvrait pas le détroit d’Ormuz.

Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin en discuter lundi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.