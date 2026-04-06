Une société de biotechnologie américaine a développé le traitement Lomecel-B (ou lomestrocel), qui consiste à injecter des cellules souches saines de jeunes donneurs (18-24 ans) à des patients âgés de 70 à 85 ans.

Ce traitement vise à cibler et réduire l'inflammation, ainsi qu'à améliorer la mobilité, et a permis à des participants à une étude de passer du statut de «fragile» à «pré-fragile» ou «robuste».

Écoutez à ce sujet Martin Carli, vulgarisateur scientifique et coanimateur de l’émission Génial!, à Télé Québec, en compagnie de Philippe Cantin.

L’étude, menée sur 150 personnes de plus de 70 ans, montre une amélioration significative de la distance de marche et une diminution de la fragilité.

Les défis incluent la compréhension du mécanisme, la douleur pour les donneurs, la pénurie potentielle de cellules souches et le coût élevé, mais la culture cellulaire pourrait offrir des solutions.