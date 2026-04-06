Trois nouveaux appuis pour Bernard Drainville

Les ministres Simon Jolin-Barrette, Jonathan Julien et Sonia Bélanger ont appuyé Bernard Drainville, lundi, dans la course à la chefferie de la CAQ et Christine Fréchette pourrait faire de même, mardi, selon Nathalie Normandeau.

Elle voit une contradiction en les appuis de ces trois élus.

Ceux-ci ont affirmé que Bernard Drainville est la continuité de la CAQ, alors que ce n'est pas ce qu'il souhaite incarner, ni ce que les Québécois veulent, selon Nathalie Normandeau.

Écoutez l'analyse de l'animatrice de La commission, Nathalie Normandeau, lundi, au micro de Philippe Cantin.