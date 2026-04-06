Surprise dans la planète hockey

Les Islanders de New York ont surpris la planète hocke en annonçant le congédiement de leur entraîneur, Patrick Roy, un sort qui n'est pas étranger à Michel Bergeron.

L'ex-entraîneur chef se souvient des événements de 1989, lors desquels il s'est fait remercier par les Rangers de New York avec deux matchs à disputer au calendrier.

Une reconstruction des Islanders est-elle possible selon lui? Qu'est-ce qui explique le congédiement de Patrick Roy?

Écoutez l'ex-entraîneur dans la LNH, Michel Bergeron, aborder le sujet, lundi, au micro de Philippe Cantin.