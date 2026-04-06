Surprise dans la planète hockey

Les Islanders de New York ont surpris la planète hocke en annonçant le congédiement de leur entraîneur, Patrick Roy, un sort qui n'est pas étranger à Michel Bergeron.
L'ex-entraîneur chef se souvient des événements de 1989, lors desquels il s'est fait remercier par les Rangers de New York avec deux matchs à disputer au calendrier.
Une reconstruction des Islanders est-elle possible selon lui? Qu'est-ce qui explique le congédiement de Patrick Roy?
Écoutez l'ex-entraîneur dans la LNH, Michel Bergeron, aborder le sujet, lundi, au micro de Philippe Cantin.
«[Le directeur général des Rangers de l'époque], Phil Esposito, à huit heures le matin, il m'a fait venir à sa chambre d'hôtel pour me dire “J'ai décidé de faire un changement” . Et tout bonnement moi, je lui avais dit: “Le coach?”. Et là, il me répond “Oui” [...] En plus de ça, c''était le premier avril.»