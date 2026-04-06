Exfiltration du 2e passager du chasseur-bombardier

Le second aviateur américain, dont le chasseur-bombardier F-15E avait été abattu en Iran vendredi, a finalement été secouru par l’armée américaine lundi, a annoncé le président américain Donald Trump.

Le pilote avait été exfiltré rapidement, mais l’officier des systèmes d’armes était demeuré introuvable, se réfugiant dans les montagnes pendant plus d’une journée.

Écoutez Éric Sauvé, ex-officier des Forces armées canadiennes et consultant en renseignement, sécurité et défense, brosser le portrait de cette opération réussie, lundi, au micro de Philippe Cantin.