Air Canada et WestJet annoncent des surcharges

La flambée des prix des carburants touche grandement l'industrie du voyage, qui commence déjà à refiler la facture aux voyageurs.
Des transporteurs aériens tels que WestJet et Air Canada ont déjà annoncé des surcharges en raison de la situation économique actuelle.
La chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier souligne que ce n'est qu'un début.
Écoutez ses explications, ce lundi, au micro de Patrick Lagacé.
«United a dépensé 560 millions de dollars de plus en carburant uniquement depuis le début de la guerre. C'est donc certain qu'ils doivent se rattraper quelque part, et c'est nous qui allons en écoper.»
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