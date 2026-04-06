Air Canada et WestJet annoncent des surcharges

La flambée des prix des carburants touche grandement l'industrie du voyage, qui commence déjà à refiler la facture aux voyageurs.

Des transporteurs aériens tels que WestJet et Air Canada ont déjà annoncé des surcharges en raison de la situation économique actuelle.

La chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier souligne que ce n'est qu'un début.

Écoutez ses explications, ce lundi, au micro de Patrick Lagacé.