Fin de la série de huit victoires

Les Canadiens de Montréal ont mis fin à leur série de huit victoires alors qu’ils ont été défaits par les Devils du New Jersey, dimanche, au Centre Bell.

Plus tôt dans la journée, le Tricolore a assuré sa place en séries éliminatoires grâce à la défaite des Red Wings de Détroit contre le Wild du Minnesota.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le récit du match Canadiens-Devils, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

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