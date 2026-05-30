Décès d'une légende

Le monde du hockey est en deuil à la suite du décès tragique de Claude Lemieux, un joueur qui a marqué l'imaginaire des Québécois. Le chroniqueur Frédéric Berard évoque avec émotion l'impact de ce guerrier sur le sport, mais aussi sur sa propre enfance passée à Mont-Laurier.

Frédéric Berard confie d'ailleurs qu'il était le «chouchou» de la mère du hockeyeur. Plus jeune, cette dernière lui a d'ailleurs permis de faire signé plusieurs cartes de hockey par des joueurs des Canadiens.

Au-delà des patinoires, le chroniqueur partage ses souvenirs liés à la famille Lemieux. Il aborde également un projet de biographie qui était envisagé avant le décès du hockeyeur.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Berard se remémorer ses souvenirs avec la famille Lemieux, samedi, au micro de Denis Lévesque.