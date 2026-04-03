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La DPJ manque à son devoir

Suicide d'un adolescent de 16 ans: «Il a été laissé à lui-même» -Nancy Audet

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 avril 2026 15:37

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Suicide d'un adolescent de 16 ans: «Il a été laissé à lui-même» -Nancy Audet
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Le rapport de la coroner Julie-Kim Godin, qui porte sur le suicide de David, un adolescent de 16 ans, critique la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) pour son manque d’intervention avant le décès du jeune homme.

La DPJ serait intervenue de façon limitée malgré les nombreux signaux d’alerte.

Écoutez Nancy Audet, autrice et cofondatrice de l'organisme Ékip Jeunesse, un organisme venant en aide aux jeunes suivis par la DPJ, en discuter vendredi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.

«C’est chamboulant, parce que les lumières rouges étaient allumées. On a laissé ce garçon à lui-même, avec des troubles sévères, notamment d’anxiété. Le résultat, c’est que ce jeune homme, en grande souffrance, s’est enlevé la vie parce qu’on n’a pas réussi à lui venir en aide et qu’on a, encore une fois, travaillé en silo.»

Nancy Audet, cofondatrice de l'organisme Ékip Jeunesse.

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