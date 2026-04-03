La DPJ manque à son devoir

Le rapport de la coroner Julie-Kim Godin, qui porte sur le suicide de David, un adolescent de 16 ans, critique la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) pour son manque d’intervention avant le décès du jeune homme.

La DPJ serait intervenue de façon limitée malgré les nombreux signaux d’alerte.

Écoutez Nancy Audet, autrice et cofondatrice de l'organisme Ékip Jeunesse, un organisme venant en aide aux jeunes suivis par la DPJ, en discuter vendredi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.