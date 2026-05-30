La décision finale du président américain Donald Trump face à un accord potentiel avec l'Iran se fait toujours attendre.

La journaliste Caroline Bertrand rappelle que, malgré un éventuel accord, les impacts durables de cette guerre se feront sentir pendant encore plusieurs années, considérant les dégâts importants subis par les infrastructures énergétiques du Moyen-Orient.

Écoutez la revue de presse de la journaliste Caroline Bertrand, samedi, à l’émission Signé Lévesque.